Auf der Dino-Hüpfburg ist Kerstin Masan mit ihren Enkelinnen Maja und Pia (l.) unterwegs. FOTO: Toni Cebull Festplatz an der Bleiche Die Dinosaurier sind los in Güstrow Von Toni Cebulla | 29.05.2022, 10:21 Uhr

An der Bleiche in Güstrow ist das Dinosaurierland zu Gast. Ein Ort, an dem Kinder spielen, toben und etwas lernen können.