Autoteile im Visier Diebe klauen vermehrt Katalysatoren in der Region Güstrow Von Udo Roll | 08.04.2022, 11:30 Uhr

Binnen einer Woche waren gleich mehrere Autofahrer in der Region betroffen. Doch was fangen Diebe mit Katalysatoren an? Die Polizei hat zwei Erklärungen.