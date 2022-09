Der Mitmachzirkus des DRK für die Kinder aus der Kita Bärenhaus in Güstrow ist eines der Projekte die nun gefördert werden. Foto: Toni Cebulla up-down up-down DRK-Kreisverband Güstrow Deutsche Fernsehlotterie gibt Geld für soziale Projekte in der Region Von Toni Cebulla | 12.09.2022, 14:56 Uhr

Die Quartiersmanager des DRK in Güstrow, Bützow, Krakow am See, Lalendorf und Laage starten mit Hilfe der Fördermittel viele verschiedene Projekte, um die soziale Teilhabe zu verbessern.