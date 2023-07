Der Schulcampus des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Rostock am Standort Güstrow Bockhorst muss erweitert werden. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Standort Bockhorst Wie viel mehr der Interimsbau der Berufsschule in Güstrow kosten wird Von Carolin Beyer | 24.07.2023, 17:04 Uhr

Der Interimsbau an der Berufsschule in Güstrow wird deutlich teurer als geplant. Deswegen kann nun eine Schule in Bad Doberan zunächst nicht erweitert werden.