Der Rettungshubschrauber Christoph 34 in seinem für viele natürlichen Habitat – am KMG-Klinikum Güstrow. Foto: Christian Jäger Standort steht zur Diskussion Appell ans Ministerium: Rettungshubschrauber Christoph 34 muss in Güstrow bleiben Von Christian Jäger | 21.02.2023, 12:07 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach wie vor ist der Standort des Rettungshubschraubers in Güstrow in der Schwebe. Der Kreistag des Landkreises Rostock will nun ein deutliches Zeichen setzen und es an das Sozialministerium adressieren.