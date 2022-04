So wie hier können Interessierte ab Ende April auch in Güstrow dem Sport nachgehen. FOTO: Roland Güttler Tai-Chi zum Mitmachen Chinesischer Volkssport kommt nach Güstrow Von Malte Fuchs | 12.04.2022, 10:08 Uhr

Gut für den Körper soll es in vierlerlei Hinsicht sein - und in China ist es Volkssport. Tai-Chi können nun auch Güstrower in ihrer Stadt erlernen.