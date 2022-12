Christoph 34 vor dem KMG-Klinikum Güstrow. Wird er auch in Zukunft hier landen? Foto: Christian Jäger up-down up-down Zukunft des Standorts Güstrow Christoph 34 landet als Antrag im Landtag Von Christian Jäger | 06.12.2022, 17:57 Uhr

Wird es auch in Zukunft ein Luftrettungszentrum in Güstrow geben? Die CDU-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns beantragt dies zumindest und will damit die Gedankenspiele des Gesundheitsministeriums beenden.