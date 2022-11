Johannes Arlt (SPD) im Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Foto: privat up-down up-down Bundestagsabgeordneter lädt zur Sprechstunde Johannes Arlt besucht Dörfer bei Güstrow und Bützow Von Aline Farbacher | 17.11.2022, 06:29 Uhr

Johannes Arlt (SPD), Abgeordneter im Bundestag für den Landkreis Rostock und den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, lädt in Zehlendorf, Dolgen am See und Bernitt zu Glögg und Bratwurst. Sein Bürgerbus kommt am 18. und 19. November.