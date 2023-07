Die Güstrowerinnen Jesse (v.l.), Laura und Teresa aus der BUND-Gruppe Güstrow werben für Mitarbeit und Unterstützung für den Naturschutz. Foto: Antje Wendt up-down up-down Infostand am Markt Wie Güstrower auch Naturschützer werden können Von Toni Cebulla | 25.07.2023, 16:39 Uhr

Die Güstrower Gruppe des BUND informiert in dieser Woche in Güstrow auf dem Marktplatz über die Projekte in der Region und wirbt neue Mitglieder.