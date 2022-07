Zerfleddert, zerlesen, verlebt: Bücher stehen nicht nur im Regal. FOTO: Margitta True up-down up-down Guten Morgen Wer das nicht abkann, soll kein Buch werden! Von Margitta True | 09.07.2022, 05:00 Uhr

Als eBook-Fan freue ich mich riesig über das unermessliche Angebot an Büchern, irgendwo da draußen in den virtuellen Sphären. Doch es gibt Ausnahmen, die müssen haptisch greifbar in der Hand liegen und jeden Umzug mitmachen.