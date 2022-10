Auch in Lohmen findet wieder ein herbstliches Brauchtumsfeuer statt. Symbolfoto: Peter Steffen/dpa up-down up-down Gemeinde Lohmen Brauchtumsfeuer mit Fackel- und Laternenumzug Von Margitta True | 01.10.2022, 11:09 Uhr

Am Sonntag hat das Dorf Museum im Speicher zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. Am Abend geht es mit Fackeln und Laternen durch Lohmen.