Noch nie war das Personalgerüst in der Kreisverwaltung so groß wie jetzt. Nun soll auch die Technik-Abteilung mal wachsen. Foto: Christian Jäger up-down up-down Verwaltung will IT wappnen Braucht der Landkreis Rostock ein Amt für Digitalisierung? Von Christian Jäger | 20.10.2022, 15:10 Uhr

Wachsendes Personal in allen anderen Bereichen und immer mehr Auflagen, die umgesetzt werden müssen. Die Kreisverwaltung will die IT stärken, um den Anforderungen gerecht zu werden. Doch es gibt Kritik an den Plänen.