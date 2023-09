An den Wänden ist viel Ruß zu sehen, es riecht verbrannt im Café Kardinal in Güstrow. Das Feuer in der Nacht vor rund zwei Monaten hat starke Spuren hinterlassen, doch Besitzerin Tsovinar Hakobyan ist bereits dabei, aufzuräumen – für den Neustart. Stück für Stück wird das Gebäude saniert. Es steht viel Arbeit an.

Zum Hintergrund: Technischer Defekt ist Ursache für Brand im Café Kardinal in Güstrow

„Die Decken müssen erneuert, die Tapeten neu geklebt, die Wände gestrichen werden“, zählt Tsovinar Hakobyan auf. Die Böden im Café sind bereits entfernt worden. Überall hat sich eine dunkle Schicht auf Oberflächen, Sitze und Geräte gelegt. „Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, kann ich noch nicht genau sagen. Ich hoffe, dass wir in ein bis zwei Monaten den Betrieb wieder aufnehmen können“, sagt Hakobyan.

Ein Konzert der Güstrower Band „Play it Again“ am 27. Oktober will sie erstmal noch nicht absagen. „Vielleicht schaffen wir es bis dahin.“

Wie sich das Feuer im Café in Güstrow ausbreitete

Die große Theke ist auch auseinandergebaut, dort war das Feuer ausgebrochen. Rechterhand stand ein Crushed-Ice-Gerät, das wohl der Auslöser des Brandes gewesen ist. „Dort hat es einen Kurzschluss gegeben. Das erkennt man an den verbrannten Kabeln“, sagt Tsovinar Hakobyan.

Rechts von der Theke im Café Kardinal in Güstrow hat ein Crushed-Ice-Gerät, vermutlich durch einen Kurzschluss, Feuer gefangen. Das breitete sich aus, ein Fenster zersprang.

Das Feuer hatte sich auf die Wand hinter der Theke ausgebreitet, dort weitere Gegenstände in Brand gesetzt. Auch das Fenster an der Stelle zerbarst durch die Hitze, der eintretende Sauerstoff heizte den Brand weiter an.

Brand im Café Kardinal verursachte 350.000 Euro Schaden

Die Kosten für die Sanierung des Gebäudes werden durch die Versicherung getragen, die Schäden an Einrichtung und Geräten muss Hakobyan jedoch selbst zahlen. „Insgesamt gehen wir mittlerweile von einem Gesamtschaden von rund 350.000 Euro aus“, sagt sie. Die Ermittlungen der Polizei, die auch die Aufzeichnungen der Überwachungskameras des Güstrower Cafés untersucht, sind fast abgeschlossen.

Tsovinar Hakobyan: „Die Schäden sind größer, als ich anfangs dachte“

Ein besonderes Problem: Der Brand und der Rauch haben einen Teil der Küchengeräte, darunter zwei große Backöfen, zerstört. Sie funktionieren nicht mehr, ob sie noch repariert werden können, ist bisher ungewiss. Auch das „Herzstück“ des Cafés Kardinal, eine Siebträgermaschine für Kaffee, ist defekt. „Das Ausmaß der Schäden ist größer, als ich anfangs dachte“, sagt Hakobyan. Aber: „Es muss weitergehen. Ich mache das Beste draus.“

Das Café Kardinal ist für seine selbstgebackenen Torten und Kuchen bekannt. Feiern, Familienfeste, Veranstaltungen und Konzerte finden im Kardinal statt, bis zu 60 Gäste passen hinein. „Wir wollen es wieder so ähnlich aufbauen, wie es die Güstrower kennen. Teils mit neuen Möbeln und etwas anderem Design“, sagt Tsovinar Hakobyan, die im November 2019 das Café eröffnet hatte. Übrigens: Gutscheine für das Café bleiben trotz des Umbaus gültig und können später wieder eingelöst werden.