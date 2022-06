Wie frei willst du sein? Vor dieser Frage stand auch Philipp Göcks. FOTO: Sieglinde Seidel up-down up-down Blaues Mobil berät in Güstrow Joints waren für Philipp Göcks die Einstiegsdroge Von Sieglinde Seidel | 30.06.2022, 17:39 Uhr

Das Blaue Mobil ist in der Barlachstadt. Auch am 1. Juli gibt es hier Beratung zum Thema Drogenabhängigkeit. Mit dabei ist der Betroffene Philipp Göcks. Ihm wurde in der Serrahner Sucht- und Reha-Klinik geholfen.