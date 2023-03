Mit dem blauen Mobil kann Matthias Kohlstedt den ganzen Norden befahren und seine Hilfe anbieten. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Blaues Mobil Hingucker in Güstrow mit hoffnungsvollem Auftrag Von Milad Khoshdel | 30.03.2023, 13:53 Uhr

Das Blaue Kreuz hilft bei Suchterkrankungen und ist in diesem Jahr wieder mit dem Blauen Mobil unterwegs. An den zwei Tagen in Güstrow konnten sie sogar schon einigen Leuten helfen.