Die Uwe Johnson Bibliothek in Güstrow wurde für ihr digitales Angebot ausgezeichnet (Symbolbild). FOTO: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Uwe Johnson Bibliothek Güstrow Mit Probeabo kann jeder vier Wochen kostenlos online Bücher lesen Von Margitta True | 07.07.2022, 17:36 Uhr

Mehrere Büchereien in MV beteiligen sich an der Aktion, darunter auch die Uwe Johnson Bibliothek Güstrow und die Stadtbibliothek in Krakow am See. Wo sich Leser registrieren müssen.