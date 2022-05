FOTO: Friso Gentsch/dpa Beinaheunfall mit Streifenwagen wird einem Fahrzeugführer in Güstrow zum Verhängnis Mit 3 Promille am Steuer Von Holger Kankel | 04.05.2022, 05:17 Uhr

Am Abend des 3. Mai wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Güstrow ein 40-jähriger Autofahrer mit fast drei Promille am Steuer erwischt.