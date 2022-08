Die schlechte Nachricht zuerst: Das Rosengartenfest fällt aus: „Es gab zu viele weitere Veranstaltungen am 20. August“, so Güstrows Citymanagerin Kathrin Lübke. Dabei sollte nicht nur die neue Deko am Pavillon eingeweiht werden, sondern es sollte auch um Beetpatenschaften in Güstrow gehen.

Zum Programm des Inselseefestes: Drei Tage mit Live-Musik, Bootskorso und SUP-Challenge

Lübke hatte bereits mehr als 100 Gutscheine bei den Einzelhändlern in der Stadt gesammelt: „Ich bin von Geschäft zu Geschäft gegangen.“ Um sie zu verteilen, bietet sie am Sonnabend und am Sonntag auf dem Inselseefest ein Glücksrad an.

Öfter einkaufen in Güstrows Innenstadt

Das Ziel der Citymanagerin ist es, die Innenstadt wiederzubeleben und mehr Menschen zum Einkaufen nach Güstrow zu locken. Dazu gab es durch das „Restart-Programm“ des Landes MV bereits die Aktion, Blumengirlanden und Regenschirme über den Straßen aufzuhängen.

Meinung zur Blumenaktion: Kritik ist gut, konstruktive noch besser

Allerdings, mahnt sie wiederholt, müssen nun auch Initiativen, Aktionen und Ideen vom Einzelhandel selbst kommen. Eine Gelegenheit wäre die Einkaufsnacht am 10. September. In Anlehnung an die Straßendeko nach südeuropäischem Vorbild lautet das Motto dann: „Sehnsucht nach Italien“.