Bei Güstrow kam es zu einem schweren Unfall. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa Güstrow/Krakow am See Junge Frau überschlägt sich mit ihrem Auto und wird schwer verletzt Von Haley Hintz | 14.07.2023, 08:32 Uhr

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der L37 zwischen Krakow am See und Güstrow ein schwerer Unfall.