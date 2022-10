Die Abrissarbeiten an der Eisenbahnstraße sind abgeschlossen, damit verschwindet auch die Abgrenzung auf dem Gehweg. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Baustellen in und um Güstrow Abrissarbeiten an Eisenbahnstraße abgeschlossen Von Toni Cebulla | 24.10.2022, 16:19 Uhr

Neben einigen Aufhebungen von Baustellen in Güstrow werden die Radwege an der B103 und 104 in dieser Woche fertiggestellt.