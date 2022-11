Die marode Brücke über die A19 bei Laage wird in dieser Woche abgerissen. Das bedeutet: Vollsperrung. Foto: Margitta True up-down up-down Baustellen in und um Güstrow Marode Brücke über A19 bei Laage wird abgerissen - Vollsperrung Von Toni Cebulla | 01.11.2022, 18:35 Uhr

Nicht nur in Güstrow, sondern auch in der Umgebung geht baulich viel vor sich. Besonders der Autobahnverkehr ist in der kommenden Woche stark eingeschränkt. Eine Übersicht.