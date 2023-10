An den Flanken der Pfarrkirche St. Marien in Güstrow sind die Bäume gefällt worden. Die Fällungen sind Bestandteil der Marktsanierung gewesen. Für einige Güstrower ist das „unglaublich und traurig“, wie ein Leser an unsere Redaktion schreibt. Was sind die Hintergründe und warum war es notwendig, die Bäume zu fällen?

Aktuell stehen noch zwei Bäume zwischen Rathaus und Kirche, dort befinden sich noch Vogelnester. Hier werde gewartet, bis die Eier ausgebrütet sind, sagt Gunter Brüß aus dem Stadtentwicklungsamt. Aber auch diese Bäume werden dann entfernt. Es gibt in der Bauplanung für die Sanierung mehrere Gründe, weswegen die Fällungen erfolgt sind.

Darum wurden die Bäume am Markt in Güstrow gefällt

„Vor allem die neue Verlegung der Mischwasserkanäle, also Abwässer und Regenwasser, machte die Fällung unausweichlich“, so Brüß. Dabei sind die Systeme der Stadtwerke und des städtischen Abwasserbetriebes betroffen. Über viele Jahrzehnte sind die bestehenden Rohre im Boden verschlissen. „Es haben sich teils Hohlräume durch den Wassereintrag gebildet, die auch absacken könnten, wenn wir das nicht ausbessern würden.“

Die Tiefbauarbeiten würden auch die Wurzeln und Bäume beschädigen, was langfristig ihre Standsicherheit beeinflusst. Es könnte also auch die Gefahr bestehen, dass die Bäume nach Abschluss der Arbeiten möglicherweise umstürzen, würden sie nicht gefällt.

Versorgung für Veranstaltungen und Wochenmärkte verbessert

Ein weiteres Problem stellt sich an der Südseite der Kirche dar, da hier das unterirdische Toilettenhaus komplett abgetragen wird. „Auch hier würden wir die Standsicherheit der sehr nah anliegenden, großen Linden gefährden“, so Brüß. Auf südlicher Seite müsse aus bautechnischen Gründen besonders tief im Boden gearbeitet werden.

Die Baumwurzeln und -stümpfe werden bei den Tiefbauarbeiten in Güstrow aus dem Boden geholt. Foto: Toni Cebulla

Für die Versorgung der Händler und für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sollen sogenannte Unterflurhydranten installiert werden, neun Stück an der Zahl. Damit können zum Beispiel die Verkäufer ihre Wagen direkt mit Strom und Wasser versorgen, ohne viele Kabel und Schläuche über dem Markt verteilen zu müssen. Die Anschlüsse kommen direkt aus dem Boden. „Auch hierfür sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig“, sagt Brüß. Das betrifft besonders den Marktplatz vor dem Rathaus. Außerdem verlegen die Telekom und Pyur Glasfaserkabel im Boden.

12 Bäume gefällt: Güstrow pflanzt dafür 15 neue Bäume

„Wir haben mehrfach geprüft und Gutachten angelegt, ob ein Erhalt der Bäume trotz der Tiefbauarbeiten möglich wäre, aber das ist nicht möglich“, sagt Gunter Brüß. Als Ausgleich für die 12 Bäume, die gefällt werden, werden 15 neue gepflanzt. Sie sollen wieder dort aufgestellt werden, wo die Alten standen. Lederhülsenbäume werden dafür aus einer Hamburger Baumschule besorgt.

„Diese sind bereits etwas gewachsen, haben einen Stammunfang von bis zu 45 Zentimetern und werden zwischen acht und elf Metern hoch“, erklärt Brüß. Die Baumkronen beginnen auf einer Höhe von etwa drei Metern. Jeweils fünf werden auf der Nord-, Süd- und Ostseite gepflanzt. „Als Erstes ist die Bepflanzung der Südseite im Herbst nächsten Jahres geplant, bis zum Herbst 2025 sollen dann auch die Nord- und Ostseite folgen“, so Brüß.

Die neuen Bäume sind in die geplanten Wasserleitsysteme bewusst mit integriert worden. „Wir sehen ein unterirdisches Wurzelkammersystem vor“, sagt Brüß. Das müsse man sich dann wie einen großen Übertopf vorstellen. „Das Regenwasser von den Dächern fließt in die Erde und kann gespeichert werden, auch bei längerer Trockenheit. Bei Starkregen fließt das Wasser, was die Erde nicht mehr aufnehmen kann, durch in die Mischwasserkanäle“, erklärt er. So sind die Bäume bei beiden möglichen Extremwetterereignissen gut geschützt und regulieren sich selbst.