Die Autorin mit ihrem Buch: Es geht um Mobbing in einem Internat in Kuchelmiß Foto: Andreas Friedrichs up-down up-down Uwe Johnson-Bibliothek in Güstrow Ella Friedrichs liest aus ihrem Regionalkrimi „Niemandsschmerz“ Von Margitta True | 06.11.2022, 14:00 Uhr

Die Göttinger Autorin Ella Friedrichs hat einen Mord in das mecklenburgische Kuchelmiß verortet. In ihrer Lesung entführt sie in menschliche Tiefen, in einem Internat in der ländlicher Idylle der Güstrower Region.