Beginnt ihr Studium der Öffentlichen Verwaltung: Kiki Stepanow (mitte). Ziehmutter Christina Kaumanns (r.) und Schwägerin Nathalie Jakobs freuen sich mit ihr. Foto: Toni Cebulla Polizei und Verwaltung Studien- und Ausbildungsstart an der FH Güstrow Von Toni Cebulla | 30.09.2022, 16:24 Uhr

84 Anwärter in der Verwaltung und 87 im Polizeibereich wurden am Freitag feierlich ernannt und ihre Studiengänge an der Fachhochschule in Güstrow vorgestellt.