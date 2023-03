Die Tiny Houses sind ein neues Standbein auf dem Campingplatz Garden. Ellen Räthel, hier auf der Terrasse im Gespräch mit Henry Misch, fühlt sich in ihrem Mini-Haus sehr wohl. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Wohnen im Mini-Haus Auf dem Campingplatz am Garder See entstehen 45 Tiny Houses Von Hans-Jürgen Kowalzik | 30.03.2023, 15:27 Uhr

Wer auf dem Campingplatz am Garder See übernachten will, kann dies nun auch in Tiny-Houses tun. 45 Mini-Häuser sollen hier Platz finden, 15 sind es bereits. Und weitere Neuerungen stehen an.