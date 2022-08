„Meine Tochter möchte schon Schallplatten hören und die Musik genießen. Dabei ist sie gerade erst 14“, erzählt Andre Kronert. Der Schallplattenhersteller und DJ, der aktuell eine Vinyl-Produktion in der ehemaligen Kartoffelhalle in Güstrow betreibt, beschreibt damit einen Wandel in der Musikgeschichte. Die Schallplatte kehrt zurück. Auch und vor allem bei den jungen Hörern.

„Die ideelle Wertigkeit von Produkten ist gestiegen. Die Menschen wollen wieder Qualitätsprodukte und echte Gegenwerte für ihr Geld, nicht nur Konsum“, erklärt Kronert weiter. Die Corona-Pandemie habe dieser Entwicklung noch Vorschub geleistet. Plötzlich habe man mehr Zeit zum Hören gehabt, da viele sowieso im Homeoffice waren. „Eine Schallplatte entschleunigt, man nimmt sich Zeit für eine umfassende Hörerfahrung durch das gesamte Werk.“ Ein diametrales Gegenstück zum schnell in der Straßenbahn gehörten Pop-Soundtrack.

„Unsichere Zeiten verändern manchmal auch die Konsumphilosophie. Man sucht Sicherheiten“, sagt Kronert bei einem Rundgang über das Firmengelände von „Matter of Fact“ in Güstrow, wo er zusammen mit Co-Chef Daniel Slabschie bald in die Schallplatten-Serienproduktion geht. „Die Liebe zum Vinyl war schon immer da bei mir. Die Brillanz des Tons, die Haptik der Schallplatte, es sind fast Sammlerstücke.“ Auch deswegen ist er ins Geschäft eingestiegen, Schallplatten zu produzieren.

Mit seinem kleinen Unternehmen möchte Kronert damit auch ein Gegenpol zu den „Global Playern“, den großen Herstellern, darstellen. Die großen Label planen mit den millionenschweren Künstlern bereits über Jahre die Alben und Fertigungen der Tonträger. „Kleine Musiklabel mit ihren Bands werden dadurch heruntergedrückt, sie brauchen die Einnahmen meist direkt, weil sie davon leben müssen, und sie produzieren kurzfristiger“, sagt Kronert. Genau für diese Label möchte er produzieren. Darunter sind auch Künstler aus Rostock und Güstrow.

Die Tendenz der steigenden Beliebtheit bestätigt auch der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) in einer Mitteilung aus dem April. „Der seit 15 Jahren anhaltende Wachstumstrend der Schallplatte ist ungebrochen“, heißt es. Demnach wuchs der Vinyl-Umsatz 2021 auf 118 Millionen Euro und erzielte damit ein deutliches Plus von 20 Prozent. „Insgesamt wurden 4,5 Millionen Schallplatten verkauft, damit hat sich der Absatz innerhalb der letzten zehn Jahre mehr als vervierfacht“, heißt es.

Eine repräsentative Online-Befragung im Auftrag des BVMI, durchgeführt vom Datenanalyseunternehmen GfK SE, bestätigt die bisher vermuteten Hintergründe für das Comeback der Schallplatte. „Danach ist in einer zunehmend digitalisierten Welt ein vorhandenes Bedürfnis nach haptischem Erleben groß. Gleichzeitig steht Vinyl für eine zusätzliche Form der Nähe zum Künstler, für Authentizität, einen besonderen Musikgenuss und einen individuellen Lebensstil.“ Das unterstreicht die Einschätzungen des Güstrower Schallplattenproduzenten.

Bei vielen Hörern werden die Schränke vielleicht bald wieder mit Schallplatten gefüllt sein.

Florian Drücke ist Vorstandsvorsitzender des BVMI: „Vinyl ist für Künstler wie für die Firmen bei Musikveröffentlichungen längst wieder fester Bestandteil im Formatangebot und inzwischen wieder drittstärkstes Umsatzsegment der Branche“, erklärt er zu der Entwicklung.