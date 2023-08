Umbau zum Stadtarchiv Alter Wasserturm in Güstrow bekommt Fahrstuhl im Inneren Von Toni Cebulla | 25.08.2023, 14:39 Uhr Das Außenbild des Wasserturms bleibt so, wie es ist. Nur die Fassade wird ausgebessert und aufgehübscht. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Entgegen der ersten Planung bekommt der Wasserturm in Güstrow keinen externen Fahrstuhl am Gebäude. Die Fertigstellung könnte sich noch verzögern. So sieht der aktuelle Bauplan aus.