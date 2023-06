Tanzchefin Anja Lambert (l.) erhielt im vergangenen Jahr auf dem Stadtfest einen Blumenstrauß - sie feierte ihren Geburtstag. Archivfoto: Ralf Badenschier up-down up-down Veranstaltung am Wochenende Aktionsfläche statt Bühne: Das ist neu beim Güstrower Stadtfest Von Carolin Beyer | 13.06.2023, 14:09 Uhr

Vom 16. bis 18. Juni lädt der Güstrower Gewerbeverein zu verschiedensten Aktionen in die Güstrower Innenstadt. Was geboten wird und welche Änderungen es in diesem Jahr gibt.