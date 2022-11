Nach zweijähriger Pause konnte die Freiwillige Feuerwehr Güstrow ihren Laternenumzug in diesem Jahr wieder veranstalten. (Symbolbild) Foto: dpa up-down up-down Nach zwei Jahren Pause 800 Menschen ziehen bei Laternenumzug durch Güstrow Von Aline Farbacher | 14.11.2022, 07:24 Uhr

Drei Laternenumzüge fanden am 11. November in der Barlachstadt Güstrow statt. Auf dem Platz an der Bleiche fand auch ein Lagerfeuer statt.