Seit vergangenem Sonnabend, den 23. September 2023, wird die 14-jährige Sunny Jill Hagemann aus Groß Markow im Landkreis Rostock vermisst. Sie befand sich am Wochenende bei ihrer Oma in Güstrow. In Absprache verließ das Mädchen am Sonnabend die Wohnung, um sich in der Stadt nach eigenen Angaben mit Freunden zu treffen. Als die Großmutter auch am späten Abend ihre Enkelin nicht erreichte, kontaktierte sie die Polizei.

Hinweise zum vermissten Mädchen

Abseits der Wochenendbesuche bei der Oma ist die Vermisste in einer Wohngruppe in Groß Markow wohnhaft. Sie trägt vermutlich folgende Bekleidung: eine schwarze Jogginghose, weiße Sportschuhe der Firma Nike, eine schwarze Steppjacke und ein schwarzes bauchfreies Top. Außerdem hat sie ein orangefarbenes Schlüsselband mit dem Globus-Firmenlogo bei sich. Die 14-Jährige ist 1,60 Meter groß, schlank und hat lange, braune Haare.

Unter diesem Link ist ein Bild der 14-Jährigen zu sehen.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843/266-224, dem polizeilichen Notruf 110 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.