Originalität, Bildidee und auch die Beziehung des Motives zum Bildraum wurde von einer Jury im Kinder-Jugend-Kunsthaus in Güstrow bewertet. 150 Einsendungen von Plakaten hat es von Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern für eine Ausstellung zum Thema „Young Art for peace“ gegeben, die Ende Januar in der Galerie Wollhalle in Güstrow eröffnet werden soll.

Gezeigt werden aber auch etwa 40 Arbeiten einer europäischen Biennale, die Prof. Otto Kummert unter dem Motto „Youth in Europe“ von 2001 bis 2014 initiiert hat. Immer ging es dabei um Frieden in der Welt oder auch um Frieden zu den Menschen.

Die Jury diskutierte über jedes einzelne Plakat. Nur eine Auswahl der 150 Arbeiten werden in der Ausstellung „Young Art for peace" in Güstrow zu sehen sein.

„Die Themen sind so wichtig und aktuell heute. Deshalb wollten wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, auf diese Art auszudrücken, was ihnen wichtig ist“, sagt Marianne Bludau, 2. Vorsitzende des Kunst- und Altertumsvereins Güstrow. Gemeinsam mit der Stadt Güstrow hat der Verein dieses Projekt bereits im vergangenen Jahr angeschoben.

Fünf Schulen, vier aus Mecklenburg-Vorpommern und eine aus der französischen Partnerstadt Güstrows, Bures-sur-Yvette, haben sich mit verschiedenen Jahrgangsstufen an dem Projekt beteiligt.

Jury begeistert von Vielfalt der Kunstwerke für Ausstellung „Young Art for peace“

Am Freitag galt es, dass eine Jury aus den eingegangenen Plakaten die besten auswählt. Je Klassenstufe sollten die besten nach einem Punktesystem bestimmt werden. Zur Jury gehörten Ernst Volland, bekannter Künstler und Galerist aus Berlin, Geert Maciejewski, Fotograf und Grafiker aus Greifswald, Gabriele Schuldt als langjähriges Mitglied des Beirates des Kunst- und Altertumsvereins, Dr. Magdalena Schulz-Ohm als Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung sowie Henning Spitzer als Maler und Grafiker aus Güstrow. Letzterer sprang für Prof. Otto Kummert ein, der aus gesundheitlichen Gründen leider nicht nach Güstrow kommen konnte.

„Wir sind beeindruckt von der Vielfalt der Einsendungen“, so die fünf Jurymitglieder. Allerdings hatten sie nun auch die Qual der Wahl, um die besten Plakate zu bestimmen.

Alle Werke beschäftigen sich mit dem Thema der Umweltproblematik unserer Zeit oder aber mit dem zwischenmenschlichen Frieden. Der Schutz des Planeten oder auch der Frieden in der Welt und werden dann in der Ausstellung in jedem Fall zum Nachdenken und Diskutieren über die gemeinsame Zukunft einladen.