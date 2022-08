Der Start in die Nacht und in den Woov-Tanz-Marathon wurde sehnsüchtig erwartet. FOTO: Renè Hill up-down up-down Freunde treffen und tanzen in Putlitz Voov-Festival begeistert Menschen aus ganz Europa Von Renè Hill | 13.08.2022, 14:36 Uhr

Immer wieder neu, immer wieder anders. Zum 20. Mal findet die Voov nun in Putlitz statt. Gäste aus dem In- und Ausland sind in den Norden der Prignitz gekommen, um dieses Festival zu feiern.