Iryna Syerova hat sich in der Prignitz und bei dem Unternehmen Prignitz Mikrosystemtechnik ein neues Leben aufgebaut. Foto: Fabian Lehmann up-down up-down Job bei Mikrosystemtechnik Ukrainerin baut sich neues Leben in der Prignitz auf und wird Marketing-Expertin Von Fabian Lehmann | 06.04.2023, 11:08 Uhr

Iryna Syerova hatte in der Ukraine Karriere gemacht. Dann kam der Krieg, an den sie nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihren Mann verlor. Heute lebt die 45-Jährige in Putlitz und arbeitet für Prignitz Mikrosystemtechnik.