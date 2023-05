Mit dem Löschangriff nass eröffnen die Kuhsdorfer Kameraden die Wettbewerbe beim 19. Gemeindefeuerwehrtag in Groß Pankow. Foto: Renè Hill up-down up-down Gemeindefeuerwehrtag Groß Pankow Wehren aus Groß Pankow und Wolfshagen lassen Gästen den Vortritt Von Renè Hill | 14.05.2023, 15:03 Uhr

Am Sonnabend wurde auf dem Sportplatz in Groß Pankow nicht Fußball gespielt. Der Rasen wurde zur Wettkampfstätte für acht Männer- und zwölf Nachwuchsmannschaften beim Gemeindefeuerwehrtag. So gestalteten die Gastgeber den Tag.