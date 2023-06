Die Schülerfirma Weggefährtin an der Freien Schule in Baek entwirft eigene Logos und bedruckt Shirts. Foto: Jana Reiche up-down up-down Freie Schule Baek Schülerfirma Weggefährtin entwirft Logos und verkauft Shirts Von Hanno Taufenbach | 23.06.2023, 05:00 Uhr

An der Freien Schule Baek hat sich eine Schülerfirma gegründet. Diese ist so erfolgreich, dass sie ein Konto benötigt. Wie das mit dem Geld funktioniert, erfuhren die Kinder in der VR Bank. Jetzt haben sie neue Pläne.