Ute Jaehn-Niesert hat sich zum ersten Mal auf Fliesen mit Malerei ausprobiert. Ganz fertig sind die Objekte noch nicht. Sie müssen noch gebrannt werden. Foto: Inka Reblin up-down up-down Prignitzer Künstler laden ein Atelier in Bresch zeigt skurrile Köpfe und groteske Malerei Von Inka Reblin | 14.04.2023, 13:04 Uhr

Am 6. und 7. Mai laden Künstler in der Prignitz Besucher ein, einen Blick in ihre Welt, ihre Ateliers zu werfen. Darunter ist auch Ute Jaehn-Niesert. Sie setzt in Bresch mit skurrilen Objekten humorvolle und nachdenkliche Akzente.