Neuer Eigentümer Norwegisches Staatsunternehmen Statkraft übernimmt Windpark in Pirow Von Martina Kasprzak | 11.09.2023, 15:45 Uhr Das norwegische Staatsunternehmen Statkraft hat Ende August den Windpark Pirow als neuer Eigentümer übernommen. Symbolfoto: Gert Westdörp

Der Windpark in Pirow, der Ende August durch Statkraft übernommen wurde, stammt aus dem Portfolio des Bremer Unternehmens Breeze Two Energy und wird von der Energiequelle GmbH betrieben. So geht es weiter.