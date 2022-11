Symbolbild Foto: IMAGO/Ulrich Wagner up-down up-down Putlitz-Berge Mann droht Nachbar die Hände abzuschlagen Von Frank Liebetanz | 16.11.2022, 12:05 Uhr

Der Lärm eines Laubsaugers brachte einen Mann in Lockstädt so in Rage, dass er seinem Nachbar mit dem Beil drohte.