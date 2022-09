Der Horster Künstler Jost Löber kreierte die drei Holzscheite unter denen jeweils eine Skulptur aus Stahl zum Vorschein kam. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Feuerspektakel in Seddin Priesterin opfert Sonnenmädchen am Königsgrab Von Martina Kasprzak | 11.09.2022, 13:43 Uhr

Nach zehn Jahren Pause erlebt die König Hinz-Performance am Königsgrab in Seddin am Sonnabend ihre Neuauflage. Die Inszenierung mit abschließendem Feuerspektakel begeistert die rund 500 Besucher.