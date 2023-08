Neue Straße in Baek Straße „Zum Haus der kleinen Strolche“: Die Zeit von Schlaglöchern und Modder ist vorbei Von Renè Hill | 18.08.2023, 16:25 Uhr Gemeinsam mit Bürgermeister Marco Radloff haben Otto, Mika, Edda und Cedrick (v.l.n.r.) den Straßenneubau freigegeben. Foto: Renè Hill up-down up-down

Zu einem kleinen Dorffest entwickelte sich am Freitagnachmittag die Einweihung der Straße „Zum Haus der kleinen Strolche“ in Baek. Jahrzehnte lang war diese Straße in einem sehr schlechten Zustand. Das hat sich verändert.