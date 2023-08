Unfall im Amt Putlitz-Berge Frau wird bei einer Kollision in Reetz verletzt Von Haley Hintz | 16.08.2023, 05:51 Uhr In Reetz kam es zu einem Unfall. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv up-down up-down

Am Dienstagmorgen kam es in Reetz an der Kreuzung der L10 und der L13 zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde.