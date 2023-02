In der Prignitz wird an zwei Ortschaften gebaut. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa/Archiv up-down up-down Prignitz In Pirow-Berge und Klein Gottschow werden Straßen saniert Von Anni Hintz | 22.02.2023, 08:50 Uhr

In diesem Jahr beginnen zwei Bauarbeiten an Straßen. Bei Pirow-Berge wird die Verbindungsstraße zwischen der L13 und L10 saniert. In Klein Gottschow wird die Fahrbahn asphaltiert.