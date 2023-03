Janny (5) und Lina (9) waren die jüngsten Teilnehmer. Sie hatten sichtlich ihren Spaß. Foto: Kai Horstmann up-down up-down Frühjahrsputz in Berge Berger Frühjahrsputz war wieder ein großes Gemeinschaftserlebnis Von Kai Horstmann | 19.03.2023, 12:50 Uhr

In Berge wird seit zwei Jahren in allen Ortsteilen zum Frühling hin sauber gemacht. Am Sonnabend war es wieder so weit.