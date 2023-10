Ein 46-Jähriger joggte am Sonntag in der Mittagszeit in einem Waldgebiet bei Klein Gottschow in der Gemeinde Groß Pankow. Dazu stellte er sein Fahrzeug am Rand eines Weges ab. Als er seine Laufrunde beendete und zu seinem Auto zurückkehrte, erlebte er jedoch eine böse Überraschung.

Auto wurde regelrecht zerstört

Der Audi des Mannes wurde stark beschädigt. So wurden der Lack des Fahrzeugs zerkratzt, die Frontscheibe eingeschlagen, alle vier Reifen zerstochen und die Scheinwerfer mit Farbe besprüht. Des Weiteren wurde in die Motorhaube ein Hakenkreuz eingeritzt.

Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 2000 Euro. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.