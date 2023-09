Märchentag 2023 In Groß Woltersdorf haben die Märchen stets ein gutes Ende Von Kai Horstmann | 03.09.2023, 15:48 Uhr Giuliana Fanelli begeisterte die Kinder auf dem Märchentag mit ihrem Stück „Wi Wa Waldtraum“. Foto: Kai Horstmann up-down up-down

Am Sonnabend standen in Groß Woltersdorf die Kinder im Mittelpunkt. Der beliebte Märchentag hat sich längst als ein Fest für die ganze Familie etabliert. In diesem Jahr waren die Brüder Grimm das Thema.