Marcel Grunert und Robert Wacker widmen sich in ihrer Freizeit der Gin-Manufaktur in Klein Gottschow. FOTO: Ismail Kul
Gans Feinbrand Manufaktur Klein Gottschow
Gin-Meister lässt den Blutorangengeist aus der Flasche
Von Ismail Kul | 03.06.2022, 18:02 Uhr

Vor fünf Jahren fingen sie klein an. Aus der Idee im Freundeskreis entstand die Gans Feinbrand Manufaktur in Klein Gottschow. Zum fünfjährigen Bestehen gewähren die Gründer Einblicke in ihre Pläne für die nächsten Jahre.