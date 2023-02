In der Gemeinde Berge dürfen nach dem Kriterienkatalog Freiflächen-Photovoltaikanlagen eine maximale Größe von 35 Hektar haben. Symbolfoto: María José López/dpa up-down up-down Kriterienkatalog Solaranlagen Gemeinde Berge bereitet sich auf Solarpark-Investoren vor Von Martina Kasprzak | 02.02.2023, 16:37 Uhr

Wenn es künftig Anfragen von Solarpark-Investoren gibt, müssen sie sich in der Gemeinde Berge an einen neu aufgestellten Kriterienkatalog halten. So kann die Gemeinde Einfluss auf künftige Solarparks in ihrem Bereich nehmen.