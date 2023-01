Am Becken des Freibads Putlitz muss langfristig eine Gesamtsanierung erfolgen. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Mängel im Freibad Putlitz Putlitz will Badespaß in diesem Jahr ermöglichen Von Caroline Hähnel | 10.01.2023, 13:50 Uhr

Am Becken des Freibads in Putlitz wurden hygienische Mängel festgestellt. Die Stadt plant eine Reparatur und will möglichst zum Saisonbeginn eröffnen. Doch langfristig ist eine Gesamtsanierung unumgänglich.