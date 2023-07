Geschmückte Wagen gehören am Sonnabend zum Festumzug, sorgen für gute Laune am Straßenrand. Foto: Renè Hill up-down up-down Reetz feiert Doppeljubiläum Regenguss hält Reetzer nicht von der Teilnahme am Festumzug ab Von Renè Hill | 01.07.2023, 17:57 Uhr

Gleich doppelten Grund zum Feiern gibt es am Sonnabend in Reetz:700 Jahre Reetz und 115 Jahre Freiwillige Feuerwehr. Das Fest beginnt pünktlich um 13.30 Uhr mit dem Festumzug. So war die Stimmung.