Gedenkstein für Schauspieler Kurt Böwe Wenn Kurti nach Krumbeck einlud, kam alles, was Beine hatte Von Renè Hill | 08.08.2023, 10:13 Uhr Kurt Böwe, wie ihn viele Prignitzer kannten. Foto: Olaf Waterstradt up-down up-down

23 Jahre nach seinem Tod haben die Putlitzer dem Schauspieler Kurt Böwe eine weitere Ehrung zukommen lassen. In der Stadt steht nun ein Gedenkstein. So erinnern sich die Putlitzer an den großen Schauspieler.